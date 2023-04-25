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В Уфе на 2 месяца ограничили движение транспорта по Менделеева

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Перекрытие короткого, но очень загруженного участка в Советском районе может спровоцировать пробки в пиковые часы.

Как сообщает пресс-служба «Уфаводоканала», до 30 июня будет частично ограничено движение по улице Менделеева.

В это время на участке от улицы Сагита Агиша до улицы Минигали Губайдуллина будут вестись работы по проведению капитального водопровода.

На сегодняшний день «Уфаводоканал» ведет также работы по ремонту водопровода на улице Авроры и заменяет более километра труб на Малой Гражданской.

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