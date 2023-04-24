В Уфе перекроют улицы Пушкина и Советскую

В связи с проведением торжественной церемонии отправки добровольческого отряда имени Даяна Мурзина в зону боевых действий временно закроют участок улицы Пушкина между Цюрупы и Ленина, а также часть улицы Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Ограничение введут в среду, 26 апреля, оно будет действовать с 13.00 до 16.30.

На время перекрытия изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.