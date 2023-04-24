Радий Хабиров назвал 2 района Уфы, в которых службы не справляются с уборкой

«Мне тут контрольное управление опять доложило в красочных картинках о том, как отработали поручение по наведению порядка в городах.

Что я хотел попросить: нам все-таки Уфа, как столица, важна. К Орджоникидзевскому и Калининскому районам есть множество вопросов. Добавьте туда энергии.

По большинству городов в красных линиях работа проведена серьезная, однако ее нужно продолжать и навести порядок до конца – так мы и приучаем людей жить в чистоте и порядке, ну и наши задачи и обязательства должны выполняться», – сказал Радий Хабиров, отдельно сделав замечание по территории около Советской площади в Уфе.