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Радий Хабиров назвал 2 района Уфы, в которых службы не справляются с уборкой

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Сегодня, 24 апреля, на совещании в ЦУРе глава республики Радий Хабиров снова призвал чиновников уделять больше внимания чистоте в городах.

«Мне тут контрольное управление опять доложило в красочных картинках о том, как отработали поручение по наведению порядка в городах.

Что я хотел попросить: нам все-таки Уфа, как столица, важна. К Орджоникидзевскому и Калининскому районам есть множество вопросов. Добавьте туда энергии.

По большинству городов в красных линиях работа проведена серьезная, однако ее нужно продолжать и навести порядок до конца – так мы и приучаем людей жить в чистоте и порядке, ну и наши задачи и обязательства должны выполняться», – сказал Радий Хабиров, отдельно сделав замечание по территории около Советской площади в Уфе.

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