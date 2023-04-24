18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Аграрии Башкортостана отказываются от импортных семян

Поделиться:

В 2022 году, после того, как некоторые глобальные семеноводческие компании покинули российский рынок, власти начали принимать меры по производству семян и племенного материала в отечественных организациях.

В этом году санкции не должны повлиять на объем урожая. Об этом сегодня, 24 апреля, на совещании в правительстве республики сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

«По семенам в текущем году проблем нет, запасами 285 тыс. тонн готово, сертифицировано и уже на посеве.

Сахарная свекла, кукуруза и другие технические культуры – часть уже есть, часть законтрактована, сегодня идет отгрузка. Здесь тоже проблем не видим.

В этом году мы используем большей частью отечественные семена. От иностранных семян отказываемся: видим, что некоторые компании уходят с рынка, поэтому с ними контракты не заключаем. Все семена у нас сегодня есть», – рассказал Фазрахманов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: