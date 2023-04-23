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В Уфе установится теплая сухая погода

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Конец апреля в этом году обещает порадовать уфимцев комфортной весенней погодой. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе будет тепло и довольно солнечно, значительных осадков не обещают.

Понедельник, 24 апреля: до +21°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – +7°, без осадков.

Вторник, 25 апреля: до +22°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 26 апреля: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 27 апреля: до +21°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +9°, без осадков.

Пятница, 28 апреля: до +21°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +6°, без осадков.

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