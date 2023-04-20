18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане в жилых домах могут начать устанавливать «умные» счетчики учета горячей воды

Поделиться:

«Умные» счетчики автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчета начислений. В скором времени такие системы могут появиться во всех домах республики.

Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

«Сегодня с коллегами, представителями различных ведомств рассмотрели реализацию проекта по повышению энергоэффективности объектов жилого и нежилого фонда в республике.

Установка "умных" программно-аналитических комплексов для учета и контроля потребления тепла ГВС позволит сэкономить энергоресурсы. Данная система реализуется в Москве. Ее предлагают внедрить в нашей республике. Предложение рассматриваем, обсуждаем, анализируем», – написала Голованова в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: