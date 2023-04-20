В Башкортостане в жилых домах могут начать устанавливать «умные» счетчики учета горячей воды

«Умные» счетчики автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчета начислений. В скором времени такие системы могут появиться во всех домах республики.
Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.
«Сегодня с коллегами, представителями различных ведомств рассмотрели реализацию проекта по повышению энергоэффективности объектов жилого и нежилого фонда в республике.
Установка "умных" программно-аналитических комплексов для учета и контроля потребления тепла ГВС позволит сэкономить энергоресурсы. Данная система реализуется в Москве. Ее предлагают внедрить в нашей республике. Предложение рассматриваем, обсуждаем, анализируем», – написала Голованова в соцсетях.
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