В Башкортостане в жилых домах могут начать устанавливать «умные» счетчики учета горячей воды

Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

«Сегодня с коллегами, представителями различных ведомств рассмотрели реализацию проекта по повышению энергоэффективности объектов жилого и нежилого фонда в республике.

Установка "умных" программно-аналитических комплексов для учета и контроля потребления тепла ГВС позволит сэкономить энергоресурсы. Данная система реализуется в Москве. Ее предлагают внедрить в нашей республике. Предложение рассматриваем, обсуждаем, анализируем», – написала Голованова в соцсетях.