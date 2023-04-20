В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (2,9%), мороженая рыба (2,7%) и сосиски (2,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на лук и баранину (по 2%), сахар и пшено (по 1,7%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели макароны (4,2%), вермишель (3,5%), картофель (3%), вареная колбаса и помидоры ( по 2,4%), рис и сметана (по 1,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.