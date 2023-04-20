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Глава Уфимского района Вилорий Угаров назначен замминистра ЖКХ Башкортостана

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Вилорий Угаров возглавлял Уфимский район с апреля 2014 года, до этого был замглавы и начальником отдела экономики района.

vk.com/mgkhrb

Ранее в локальных СМИ появилась неофициальная информация о том, что Угаров покинет пост, и теперь он ее подтвердил.

«Сегодня я сложил свои полномочия в качестве главы администрации Уфимского района. Это очень непростое решение.

Уфимский район – это моя родина. На посту главы администрации я проработал девять лет. Конечно, я подвожу итоги того, что было сделано.

Жители района видят и знают не только наши добрые дела и достижения, но и показывают нам, где еще необходимо приложить усилия. Благодарю вас за сотрудничество и содействие!» – написал чиновник в соцсетях.

В МинЖКХ уже объявили, что Угаров переходит на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики.

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