В Башкортостане построят придорожный комплекс за 75 млн рублей

Придорожный комплекс будет состоять из кафе, гостиницы, автостоянки, автомойки и мечети.

Как ожидается, строительство начнется в 2023 году и завершится в 2024. Объем инвестиций оценивается в 75 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

Пресс-служба правительства республики сообщает о том, что на сегодняшний день в проработке у Министерства торговли и услуг находятся инициативы 98 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.