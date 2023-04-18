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В Башкортостане построят придорожный комплекс за 75 млн рублей

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Новый многофункциональный придорожный комплекс расположится в Туймазинском районе на 1337 км федеральной дороги М-5 «Урал».

pravitelstvorb.ru

Придорожный комплекс будет состоять из кафе, гостиницы, автостоянки, автомойки и мечети.

Как ожидается, строительство начнется в 2023 году и завершится в 2024. Объем инвестиций оценивается в 75 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

Пресс-служба правительства республики сообщает о том, что на сегодняшний день в проработке у Министерства торговли и услуг находятся инициативы 98 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.

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