В Уфе высадят 1,5 млн цветов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в этом году запланирована высадка около 1,5 млн цветов, в том числе многолетних – роз, гортензий.

Всего в разных точках Уфы появятся тысяча кустовых роз и три тысячи гортензий. Также на улицы города вернутся тюльпаны – осенью высадят порядка 80 тыс. штук.

26 апреля и 13 мая традиционно пройдет акция «Зеленая Башкирия». Растения высадят на 184 территориях, в том числе 63 общественных и 121 дворов.

Ранее мы писали о том, что в этом году Уфе появится самая длинная липовая аллея в России: 26 апреля пройдет единовременная высадка «Аллеи горожан» вдоль всего проспекта Октября.