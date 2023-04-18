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В Башкортостане ограничат рыбалку

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Минэкологии республики предупреждает: скоро вступят в силу весенние ограничения и запреты для любителей рыбалки.

Ограничения вступят в силу 25 апреля одновременно на всей территории Башкортостана и будут действовать до пятого июня 2023 года.

В этот период разрешается только рыбалка на одну удочку поплавочную или донную с общим количеством крючков не более двух штук на одного человека и только за пределами нерестовых участков.

Список мест нереста определен Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Кроме того, необходимо отпускать свежевыловленных жереха, судака, сазана размером менее 40 сантиметров, леща – менее 28 сантиметров, сома – менее 90 сантиметров, рака – менее 10 сантиметров.

Запрещено вылавливать более пяти килограммов рыбы на одного рыбака-любителя в сутки.

Мелких нарушителей могут оштрафовать на 2-5 тыс. рублей с конфискацией рыбы и средств вылова, в том числе лодки. При крупном ущербе штрафы могут составить уже до 300-500 тыс. рублей, а также возможно уголовное наказание.

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