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В Уфе эвакуировали мэрию, УГНТУ и Арбитражный суд

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Где-то утро начинается с кофе, а в уфимских государственных учреждениях – с традиционной эвакуации посетителей, учащихся и персонала.

Сегодня, 18 апреля, неизвестные сообщили о минировании зданий Уфимского нефтяного технического университета, администрации Уфы (проспект Октября, 120) и Арбитражного суда (Гоголя, 18).

Людей из помещений эвакуировали, на место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов с кинологами.

Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины.

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