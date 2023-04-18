В Уфе эвакуировали мэрию, УГНТУ и Арбитражный суд

Сегодня, 18 апреля, неизвестные сообщили о минировании зданий Уфимского нефтяного технического университета, администрации Уфы (проспект Октября, 120) и Арбитражного суда (Гоголя, 18).

Людей из помещений эвакуировали, на место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов с кинологами.

Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины.