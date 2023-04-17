В Уфе причалят четырехпалубные теплоходы «Александр Пушкин» и «Мустай Карим»

Второго мая к берегам Белой причалит четырехпалубный пассажирский речной теплоход класса «река-море» «Мустай Карим».

Это первое судно проекта PV300, а также первый круизный полноразмерный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и современной России. Работает он в Волжско-Невском бассейне с каботажным выходом в смежные моря. Создан по принципу «плавучей гостиницы» и соответствует уровню пятизвездочного отеля.

Одновременно с ним придет теплоход «Александр Пушкин», который уже знаком уфимцам по прошлому году.

В 2022 году «Александр Пушкин» прибыл в Уфу третьего мая и пробыл здесь два дня. Также останавливались теплоходы «Северная сказка», «Александр Бенуа», «Николай Некрасов» и «Русь великая».