18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе в Родительский день и День поминовения запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Поделиться:

Перевозчик ГУП «Башавтотранс» опубликовал информацию о расписании работы автобусов, следующих до кладбищ, в ближайшие недели.

bashauto.ru

Ранее Радий Хабиров указом перенес День поминовения и почитания в Башкортостане на шестое мая, то есть в этом году он приходится на субботу в череде майских праздников, длящихся до девятого мая включительно.

Родительский день – 25 апреля. В оба этих дня принято посещать кладбища и поминать усопших.

В Уфе 25 апреля и шестого мая увеличат количество автобусов на маршрутах, следующих до кладбищ. Они будут следовать по расписанию:

№15 «ДК УМПО – поселок Тимашево» – 8.00-20.00 (интервал движения – 15-30 минут);

№30 «СТО – ТСК "Пушкинский» – 8.00-20.00 (8-9 минут);

№30к «СТО – ТЦ "Башкортостан» – 8.00-20.00 (8-9 минут).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: