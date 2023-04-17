В Уфе в Родительский день и День поминовения запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Ранее Радий Хабиров указом перенес День поминовения и почитания в Башкортостане на шестое мая, то есть в этом году он приходится на субботу в череде майских праздников, длящихся до девятого мая включительно.

Родительский день – 25 апреля. В оба этих дня принято посещать кладбища и поминать усопших.

В Уфе 25 апреля и шестого мая увеличат количество автобусов на маршрутах, следующих до кладбищ. Они будут следовать по расписанию:

№15 «ДК УМПО – поселок Тимашево» – 8.00-20.00 (интервал движения – 15-30 минут);

№30 «СТО – ТСК "Пушкинский» – 8.00-20.00 (8-9 минут);

№30к «СТО – ТЦ "Башкортостан» – 8.00-20.00 (8-9 минут).