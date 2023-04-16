Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 17-21 апреля

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе каждый день, кроме понедельника, будет пасмурно и дождливо.

Понедельник, 17 апреля: до +12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +1°, без осадков.

Вторник, 18 апреля: до +15°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +3°, временами дождь со снегом.

Среда, 19 апреля: до +13°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +2°, небольшой дождь со снегом.

Четверг, 20 апреля: до +13°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – -1°, временами дождь со снегом.

Пятница, 21 апреля: до +15°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +4°, дождь.