Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 17-21 апреля

Вторая половина апреля в этом году погодой уфимцев вряд ли порадует: солнца будет мало, зато осадков - хоть отбавляй.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе каждый день, кроме понедельника, будет пасмурно и дождливо.
Понедельник, 17 апреля: до +12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +1°, без осадков.
Вторник, 18 апреля: до +15°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +3°, временами дождь со снегом.
Среда, 19 апреля: до +13°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +2°, небольшой дождь со снегом.
Четверг, 20 апреля: до +13°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – -1°, временами дождь со снегом.
Пятница, 21 апреля: до +15°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +4°, дождь.
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