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В Уфе появится новый автобусный маршрут №297

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Глава Минтранса Башкортостана Александр Клебанов в соцсетях рассказал о скором запуске нового маршрута общественного транспорта в Уфе.

vk.com/ufa

В течение следующей недели по улицам Уфы начнут ходить автобусы №297.

Маршрут пролегает от микрорайона «Сосны» через ЖК «8 марта» до улицы имени города Галле. Пассажиры смогут оплатить проезд картой «Алга».

Пока что по нему пустят только четыре автобуса, в дальнейшем их количество увеличится. Сейчас этот район обслуживает маршрут №220, но жители уже давно говорят, что уехать бывает сложно.

Кроме того, Клебанов сообщил, что в маршрут №115 добавят остановку на Алексеевском шоссе «Поворот на ЖК "8 марта"».

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