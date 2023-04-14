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МЧС Башкортостана предупреждает о гололеде и сильном ветре

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в некоторых районах.

«15.04.2023 в республике ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью по юго-востоку – порывы до 25 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица», – говорится в обращении службы.

Такое же сообщение МЧС рассылало 13 апреля.

Ветер 25 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

В последние сутки жители разных районов Башкортостана постят в соцсетях фото видео последствий урагана: ветер повалил заборы, сорвал черепицу с крыш и снес плохо закрепленные конструкции, повреждены автомобили и здания. По текущему прогнозу Башгидромета, ветер успокоится в воскресенье, 16 апреля.

В Уфе в ближайшие выходные ожидается похолодание до +7°, +9° днем и -5°, -7° ночью.

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