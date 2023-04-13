Турецкая компания построит в Башкортостане завод за 7 млрд рублей

Компания планируют построить в республике завод по производству оборудования для зернохранилищ, чистки и сушки семян, а также для выпуска муки и крупы.

Здесь, в Башкортостане, такое оборудование крайне востребовано, так как агропромышленный комплекс нуждается в зернохранилищах. В 2022 году урожай зерновых в регионе превысил пять млн тонн и будет расти в дальнейшем.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит семь млрд рублей. На новом заводе создадут свыше 200 рабочих мест. Инвестор при поддержке Корпорации развития Башкортостана уже приступил к подбору площадки для строительства.

Проект представят на следующем заседании в формате «Инвестчаса» и обсудят меры его поддержки со стороны республики.