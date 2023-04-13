18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Турецкая компания построит в Башкортостане завод за 7 млрд рублей

Поделиться:

Глава республики Радий Хабиров встретился с представителями компании Agropro. Турецкие инвесторы интересуются территориями индустриального парка «Уфимский» и особой экономической зоны «Алга».

Компания планируют построить в республике завод по производству оборудования для зернохранилищ, чистки и сушки семян, а также для выпуска муки и крупы.

Здесь, в Башкортостане, такое оборудование крайне востребовано, так как агропромышленный комплекс нуждается в зернохранилищах. В 2022 году урожай зерновых в регионе превысил пять млн тонн и будет расти в дальнейшем.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит семь млрд рублей. На новом заводе создадут свыше 200 рабочих мест. Инвестор при поддержке Корпорации развития Башкортостана уже приступил к подбору площадки для строительства.

Проект представят на следующем заседании в формате «Инвестчаса» и обсудят меры его поддержки со стороны республики.

В Башкортостане расширят ОЭЗ «Алга»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: