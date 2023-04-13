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В Башкортостане начали снижаться цены на овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с третьего по 10 апреля 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали макароны (3,3%), черный чай (2,2%) и лук (по 2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (1,9%), молоко и муку (по 1,7%), детские мясные консервы (1,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели картофель (3,5%), гречка (2,4%), помидоры и сметана (по 1,4%), свекла (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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