Ратмир Мавлиев: «Планируем обновить половину всех общественных пространств Уфы»

«В течение этого и следующего года мы планируем обновить половину всех общественных пространств Уфы – задача масштабная, амбициозная. С учетом федерального финансирования, республиканского и городского бюджетов получается сумма порядка двух миллиардов рублей. Это рекордная сумма для нашей столицы», – сообщил Мавлиев.

В ходе встречи туристические компании высказали ряд интересных идей: в частности, было предложено рассмотреть вопрос возрождения в городе парка «Ватан», который ранее располагался на территории амфитеатра за конгресс-холлом и представлял собой тематические юрты об истории и культурных традициях башкирского народа. Этот вопрос более подробно рассмотрят на следующих совещаниях в том же формате.

Как мы писали ранее, всего на 2023 год запланировано 13 больших мероприятий по благоустройству, которые охватят в том числе 11 парков.