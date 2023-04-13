МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

«В республике прогнозируются опасные погодные явления с 13 по 14 апреля ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

Также прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололеда, на дорогах – снежного наката, гололедицы. Температура воздуха ночью – 0°, +5°, по северу -2°, -7°, днем +2°, +7°. На дорогах по югу республики – ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м», – говорится в обращении службы.

Ветер 26 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

МЧС предупреждает о том, что при сильном ветре необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Нельзя оставлять детей без присмотра, парковать автомобиль под деревьями, ЛЭП и нависающими конструкциями. Водителям нужно по возможности ограничить выезд на дальние расстояния.