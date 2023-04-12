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Стало известно, когда запустят фонтан на озере Кашкадан

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Светомузыкальный фонтан открылся в парке «Кашкадан» в прошлом году. Он расположен прямо в центре озера, это первый на Урале фонтан такого типа.

ufacity.info

Глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что фонтан на озере запустят 29 апреля.

После зимы многие отметили, что озеро обмелело, но так задумано его нынешней конструкцией. После запуска фонтана оно будет выглядеть как прежде.

Работы по расконсервации и запуску 26 уфимских городских фонтанов также уже начались.

Будут ли запускать фонтан «Мальчик с кураем» – пока неизвестно: площадь перед ним и сквер «Музыкальный» (у дома №161/1 по улице Комсомольской), а также бульвар Саид-Галиева в мае начнут реконструировать, работы продлятся до октября 2023 года.

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