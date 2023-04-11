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В Уфе произошел пожар в «Умном доме»

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Сегодня, 11 апреля, в Главное управление МЧС поступило сообщение о пожаре в высотке по улице Бакалинской.

Фото: МЧС России

В 13.57 сообщили о том, что горит лоджия на 23 этаже. На место по повышенному рангу пожара оперативно выехали спасатели и пожарные, привлечено 14 единиц техники и 42 человека личного состава.

Из здания было эвакуировано 50 человек, 21 находился в опасной зоне, среди них 10 детей, в том числе один грудной младенец.

Пожар локализован, сейчас проводится обследование квартир, устанавливаются причины пожара, на месте работает дознаватель МЧС России.

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