В Башкортостане отремонтируют дорогу Сибай – Акъяр

«По дороге Сибай – Акъяр у жителей было много нареканий. Мы включили ее в новую программу ремонта дорог, которые больше всего беспокоят жителей Башкортостана.

Сегодня на месте осмотрели участок этой дороги, который будем ремонтировать. 15 июня установим асфальтобетонный завод, 20 июня начнем работы. Они рассчитаны на два года, предстоит привести в порядок 60,5 км.

Всего по программе ремонта «фонящих» дорог в этом году заходим в 19 муниципалитетов. Выделяем из бюджета четыре млрд рублей и будем стараться увеличивать территориальный заказ на один млрд рублей ежегодно», – написал глава региона.