В Башкортостане директор школы пойдет под суд за взятки

Следствие считает, что обвиняемая в период с 2018 по 2021 годы организовала начисление премий подчиненным работникам, после чего требовала от них передачи части денег, обещая в обмен регулярное премирование и общее покровительство по службе.

Тем, кто отказывался перечислять ей деньги, руководитель грозила мерами дисциплинарной ответственности. Всего за указанный период ей было получено почти 250 тыс. рублей.

Обвиняемая вину не признает, однако у следствия есть достаточная доказательственная база для предъявления обвинений. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.