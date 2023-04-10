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В Башкортостане введут особый противопожарный режим

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В этом году из-за аномально жаркой погоды пожарный сезон в республике начался раньше, чем обычно. В связи с этим власти готовят дополнительные меры. 

Фото: МЧС России

Об этом сегодня, 10 апреля, на совещании правительства сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

С 17 апреля в республике начнет действовать особый противопожарный режим: запретят разводить костры и проводить пожароопасные работы на берегах рек и озер, на садовых участках, свалках и полигонах, на территории предприятий, полях, вдоль дорог и так далее. Будут проводиться рейды и выписываться штрафы нарушителям.

На сегодняшний день на территории республики зарегистрированы 223 случая горения травы, 58 из них – за последние сутки. В лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются классы пожароопасности с первого по четвертый.

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