В Башкортостане введут особый противопожарный режим

Об этом сегодня, 10 апреля, на совещании правительства сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

С 17 апреля в республике начнет действовать особый противопожарный режим: запретят разводить костры и проводить пожароопасные работы на берегах рек и озер, на садовых участках, свалках и полигонах, на территории предприятий, полях, вдоль дорог и так далее. Будут проводиться рейды и выписываться штрафы нарушителям.

На сегодняшний день на территории республики зарегистрированы 223 случая горения травы, 58 из них – за последние сутки. В лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются классы пожароопасности с первого по четвертый.