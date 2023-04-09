18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе отключат воду в десятках жилых домов

Поделиться:

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 апреля 2023 года.

10 апреля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Плеханова – 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.

Ушакова – 62.

11 апреля

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Бессонова – 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1.

Николая Дмитриева – 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.

12 апреля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Рихарда Зорге – 23, 25, 27, 27/1, 27/1а, 27/2, 33.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: