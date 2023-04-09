В Уфе отключат воду в десятках жилых домов

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 апреля 2023 года.
10 апреля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Плеханова – 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.
Ушакова – 62.
11 апреля
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Бессонова – 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1.
Николая Дмитриева – 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.
12 апреля
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Рихарда Зорге – 23, 25, 27, 27/1, 27/1а, 27/2, 33.
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