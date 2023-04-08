В Уфимском Инорсе открыли самую большую в ПФО школу

Открытие нового четырехэтажного здания школы №51 в Инорсе состоялось сегодня, восьмого апреля 2023 года.

Она рассчитана на 1650 учеников и включает просторные классы, большие спортивные залы, медкабинет, отдельный блок для начального звена, столовую.

Детский сад на 340 мест, также входящий в состав общеобразовательного центра, уже давно принимает детей.

Сама по себе школа №51 – одна из старейших в Уфе и первая на территории Калининского района. Ее основали в 1936 году тогда еще в отдельном городе Черниковске.