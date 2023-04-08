Радий Хабиров рассказал о благоустройстве уфимских дворов и северной части города

«Долгое время жители северной части Уфы были обделены современными комфортными общественными территориями. Мы исправляем эту несправедливость.

Реконструировали парк "Первомайский", завершаем работы в Парке культуры и отдыха нефтехимиков. Здесь, на озере Теплом в Инорсе, тоже продолжаем благоустройство, в этом году начинаем вторую очередь. Вместе с Центром гребного слалома, который строим неподалеку, это место будет новой точкой притяжения в нашем городе.

Считаю проект Башкирские дворики лучшим по линии жилищно-коммунального хозяйства. Мы заходим с благоустройством в те дворы, где годами ничего не происходило.

Это Черниковка, Уфа. Дворовая территория нескольких домов – Максима Горького, 76, Кольцевая, 59, Ульяновых, 48. Приступили к работам, скоро будет красиво.

Программу «Башкирские дворики» мы реализовываем с 2019 года. В этом году, напомню, благоустраиваем 206 дворов в республике, из них 57 – в Уфе», – написал Радий Хабиров.