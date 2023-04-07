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В Башкортостане могут построить новый курорт за 5,6 млрд рублей

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На очередном заседании Инвесткомитета региона в формате «Инвестчас» среди прочих были представлены проекты в сфере туризма.

В частности, генеральный директор компании «Ике Тау Групп» (входит в ООО «Интекс») Егор Янков представил концепцию создания в Абзелиловском районе всесезонного курорта федерального уровня.

На площади в 40 га расположат аквапарк, SPA-комплекс, горнолыжный центр, отель на тысячу номеров, а также спортивные и развлекательные площадки. Это позволит создать порядка 500 новых рабочих мест. Общий объем вложений оценивается в 5,6 млрд рублей.

Радий Хабиров заявил, что идея создания в регионе большого горнолыжного центра обсуждается уже давно, и если инвесторы докажут эффективность представленной инициативы, то республика окажет ей поддержку.

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