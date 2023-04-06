В Уфе в первом квартале 2023 года вторичное жилье подорожало на 3,6%

В 65 из 70 исследованных городов по итогам первого квартала 2023 года квартиры подорожали, упали в цене лишь в Санкт-Петербурге (-4,2%), Москве (-2,6%), Калининграде (-2,2%), Севастополе (-1,7%) и Новосибирске (-0,4%).

Средняя стоимость квартиры на данный момент составляет 5 299 904 рубля, что на 3,7% дороже, чем тремя месяцами ранее.

В рейтинге по средней цене за квадратный метр «вторички» Уфа (102 677 рублей) стоит на 21 строчке, за квартал метр подорожал на 3,3%.

В среднем квартира на вторичном рынке в Уфе обойдется в 5 613 764 тыс. рублей, что на 3,6% больше, чем в прошлом квартале.