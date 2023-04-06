Улицу Шафиева в Уфе закроют на ремонт

Работы стартуют в субботу, восьмого апреля, ремонтировать будут участок от улицы Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по улице Шафиева.

В основном будут перекрывать половину проезжей части дороги, а на время работ по подготовке и укладке асфальта дорогу перекроют полностью. Работы на этом участке по контракту должны завершиться до второго октября 2023 года.

В рамках ремонта планируют уложить порядка 4,4 тыс. кв. м асфальта, заменить бордюры, устроить технические полосы, отремонтировать тротуар и пешеходное ограждение. После завершения работ нанесут дорожную разметку.