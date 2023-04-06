18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Улицу Шафиева в Уфе закроют на ремонт

Поделиться:

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

Работы стартуют в субботу, восьмого апреля, ремонтировать будут участок от улицы Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по улице Шафиева.

В основном будут перекрывать половину проезжей части дороги, а на время работ по подготовке и укладке асфальта дорогу перекроют полностью. Работы на этом участке по контракту должны завершиться до второго октября 2023 года.

В рамках ремонта планируют уложить порядка 4,4 тыс. кв. м асфальта, заменить бордюры, устроить технические полосы, отремонтировать тротуар и пешеходное ограждение. После завершения работ нанесут дорожную разметку.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: