Квартал в Октябрьском районе застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском районе.
Судя по приложению к представленному в документе чертежу планировки, в этом квартале площадью 27 га построят:
– два 21-этажных дома со встроенными поликлиникой и спортивным центром;
– 24-этажный дом;
– пять 33-этажных домов, одно из них – со встроенной почтой;
– школу на 1600 мест;
– детсад на 355 мест;
– мечеть;
– несколько крытых паркингов.
Также появятся светофоры на улице Мусы Гареева и на пересечении улиц:
Лесотехникума и №1;
Мусы Гареевы и Рудольфа Нуреева;
Мусы Гареева и №1.
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