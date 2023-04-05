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Квартал в Октябрьском районе застроят высотками

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На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском районе.

Чертеж: Администрация Уфы

Чертеж: Администрация Уфы

Судя по приложению к представленному в документе чертежу планировки, в этом квартале площадью 27 га построят:

– два 21-этажных дома со встроенными поликлиникой и спортивным центром;

– 24-этажный дом;

– пять 33-этажных домов, одно из них – со встроенной почтой;

– школу на 1600 мест;

– детсад на 355 мест;

– мечеть; 

– несколько крытых паркингов.

Также появятся светофоры на улице Мусы Гареева и на пересечении улиц:

Лесотехникума и №1;

Мусы Гареевы и Рудольфа Нуреева;

Мусы Гареева и №1.

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