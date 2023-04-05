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Несмотря на аномальную жару, мэрия Уфы не собирается отключать отопление

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Администрация Уфы ответила на жалобы жителей на горячие батареи. С начала апреля в городе стоит жаркая погода, почти каждый день бьются температурные рекорды.

В мэрии сообщили о том, что завершать отопительный сезон пока рано: подачу тепла отключают тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке выше +8° в течение пяти дней.

Тем более в ближайшее время ожидается похолодание: в пятницу, седьмого апреля, и в выходные температура не поднимется выше +11° днем, а ночью будет опускаться до -5°.

Жители МКД могут самостоятельно обратиться в свои управляющие компании с просьбой отрегулировать подачу отопления в соответствии с текущей температурой.

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