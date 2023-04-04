В Башкортостане расширят ОЭЗ «Алга»

Особая экономическая зона «Алга» площадью 470 га располагается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, ее признали самой динамично развивающейся ОЭЗ в России.

Понимая огромный интерес инвесторов, власти еще в 2021 году задумались о расширении ОЭЗ, тогда же была создана рабочая группа, которая кропотливо изучала вопрос, собирала необходимые данные и работала над документом. Осенью 2022 года работа специалистов перешла в активную фазу.

Сегодня, четвертого апреля, премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил о том, что в Минэкономразвития России заявку приняли.

В случае одобрения в состав особой экономической зоны будут включены территории индустриального парка «Уфимский», расположенного вблизи микрорайона Шакша.

Компании, ставшие резидентами парка после присвоения ему статуса ОЭЗ, смогут претендовать на все преференции, положенные резидентам особой экономической зоны: налоговые льготы, а также действие свободной таможенной зоны.

Обеими территориями уже управляет Корпорация развития Республики Башкортостан.

«Прежде чем остановиться на этом варианте, были проанализированы предложения республиканских и муниципальных властей. В первую очередь учитывались территории с наличием потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на той или иной территории и отвечающих установленным требованиям.

Локация индустриального парка "Уфимский" обеспечивает выгодное экономико-географическое местоположение с учетом близости к Уфе, а развитая транспортная инфраструктура и наличие инженерных сетей позволят организовать удобную логистику», – написал Андрей Назаров.

Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим для предпринимателей. Как ожидается, развитие особой экономической зоны создаст множество новых рабочих мест, будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, сыграет большую роль в экономике всей республики.