В Башкортостане в 2023 году отремонтируют 752 подъезда в 274 домах

В Башкортостане с 2019 года реализуется программа комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Глава республики Радий Хабиров рассказал о планах на этот год.
vk.com/radiyhabirov
По словам Радия Хабирова, в планах на 2023 год ремонт 752 подъездов в 274 домах в 20 муниципалитетах республики.
Новый сезон работ уже стартовал, общий бюджет – 744 млн рублей.
В этих подъездах обновляют входные группы, укладывают плитку на первом этаже, ставят новые тамбурные двери, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Жильцы дома сами выбирают цвет стен и тип покрытия.
Всего за время действия программы отремонтировано 7413 подъездов в 2494 многоквартирных домах по всему Башкортостану. На эти цели потрачено 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты.
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