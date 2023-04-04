В Башкортостане в 2023 году отремонтируют 752 подъезда в 274 домах

По словам Радия Хабирова, в планах на 2023 год ремонт 752 подъездов в 274 домах в 20 муниципалитетах республики.

Новый сезон работ уже стартовал, общий бюджет – 744 млн рублей.

В этих подъездах обновляют входные группы, укладывают плитку на первом этаже, ставят новые тамбурные двери, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Жильцы дома сами выбирают цвет стен и тип покрытия.

Всего за время действия программы отремонтировано 7413 подъездов в 2494 многоквартирных домах по всему Башкортостану. На эти цели потрачено 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты.