18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане в 2023 году отремонтируют 752 подъезда в 274 домах

Поделиться:

В Башкортостане с 2019 года реализуется программа комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Глава республики Радий Хабиров рассказал о планах на этот год.

vk.com/radiyhabirov

По словам Радия Хабирова, в планах на 2023 год ремонт 752 подъездов в 274 домах в 20 муниципалитетах республики.

Новый сезон работ уже стартовал, общий бюджет – 744 млн рублей.

В этих подъездах обновляют входные группы, укладывают плитку на первом этаже, ставят новые тамбурные двери, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Жильцы дома сами выбирают цвет стен и тип покрытия.

Всего за время действия программы отремонтировано 7413 подъездов в 2494 многоквартирных домах по всему Башкортостану. На эти цели потрачено 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: