Уфа вошла в топ-10 городов по индексу качества городской среды

В этом рейтинге города оцениваются по 36 индикаторам: шесть критериев (безопасность, комфортность, экологичность, идентичность, современность и эффективность управления) в шести областях (жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство).

В Топ-15 рейтинга Уфа, как и в 2020 году, заняла седьмое место среди городов-миллионников, набрав 208 баллов (в том году – 182).

Максимум город может набрать 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180.

«Это наши маленькие победы. Впереди 450-летие столицы – событие федерального значения. Остается совсем немного времени, выходим на финишную прямую. Ключевое для нас в подготовке к юбилею – это наследие, которое останется уфимцам после празднования. Все, что делается в городе – для жителей Уфы. И результатом всех этих преображений станет повышение качества жизни уфимцев», – прокомментировал высокие оценки города мэр Уфы Ратмир Мавлиев.