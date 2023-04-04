В Уфе закрывается Сад Аксакова

Сегодня, четвертого марта, мэрия сообщила о том, что на выездном совещании было принято решение на время реконструкции закрыть сад полностью.

Как ожидается, прогуляться по обновленному саду жители смогут в конце сентября 2023 года.

Территорию поделят на функциональные зоны. Здесь появятся историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Установят малые архитектурные формы, модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, вместо старых аварийных деревьев высадят крупномеры, а также дополнительные деревья и цветущие кустарники.

Растущую в саду уже почти 200 лет лиственницу сохранят и снабдят архитектурной подсветкой. Планируется, что исторический вид главного входа с улицы Пушкина будет сохранен, а с улицы Новомостовой гостей будет встречать новая входная группа.