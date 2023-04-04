18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе закрывается Сад Аксакова

Поделиться:

В 2022 году в проводимом администрацией города голосовании за объекты реконструкции Сад имени С.Т. Аксакова набрал больше всего голосов уфимцев.

ufacity.info

Сегодня, четвертого марта, мэрия сообщила о том, что на выездном совещании было принято решение на время реконструкции закрыть сад полностью.

Как ожидается, прогуляться по обновленному саду жители смогут в конце сентября 2023 года.

Территорию поделят на функциональные зоны. Здесь появятся историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Установят малые архитектурные формы, модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, вместо старых аварийных деревьев высадят крупномеры, а также дополнительные деревья и цветущие кустарники.

Растущую в саду уже почти 200 лет лиственницу сохранят и снабдят архитектурной подсветкой. Планируется, что исторический вид главного входа с улицы Пушкина будет сохранен, а с улицы Новомостовой гостей будет встречать новая входная группа.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: