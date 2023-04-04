В Уфе закрывается Сад Аксакова

В 2022 году в проводимом администрацией города голосовании за объекты реконструкции Сад имени С.Т. Аксакова набрал больше всего голосов уфимцев.
ufacity.info
Сегодня, четвертого марта, мэрия сообщила о том, что на выездном совещании было принято решение на время реконструкции закрыть сад полностью.
Как ожидается, прогуляться по обновленному саду жители смогут в конце сентября 2023 года.
Территорию поделят на функциональные зоны. Здесь появятся историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Установят малые архитектурные формы, модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, вместо старых аварийных деревьев высадят крупномеры, а также дополнительные деревья и цветущие кустарники.
Растущую в саду уже почти 200 лет лиственницу сохранят и снабдят архитектурной подсветкой. Планируется, что исторический вид главного входа с улицы Пушкина будет сохранен, а с улицы Новомостовой гостей будет встречать новая входная группа.
Комментарии (0)