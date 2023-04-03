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Житель Башкортостана пойдет под суд за кражу 2 км нефтепровода

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Прокуратура Буздякского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя.

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемому пришло в голову похитить более двух километров металлической трубы неиспользуемого нефтяного трубопровода недалеко от села Большая Устюба.

Для этого он попросил своих знакомых при помощи спецтехники выкопать и перевезти трубы на охраняемую территорию. Ущерб нефтяной компании превышает 1,3 млн рублей.

Теперь мужчине грозит наказание по 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Сам он вину не признает, заявляя, что трубы нашел.

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