Житель Башкортостана пойдет под суд за кражу 2 км нефтепровода

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемому пришло в голову похитить более двух километров металлической трубы неиспользуемого нефтяного трубопровода недалеко от села Большая Устюба.

Для этого он попросил своих знакомых при помощи спецтехники выкопать и перевезти трубы на охраняемую территорию. Ущерб нефтяной компании превышает 1,3 млн рублей.

Теперь мужчине грозит наказание по 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Сам он вину не признает, заявляя, что трубы нашел.