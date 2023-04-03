Жители Уфы массово жалуются на пыль на улице

В период с 20 по 26 марта 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы касательно дорог (1391, +22 за неделю).

Здесь подавляющее большинство вопросов связано с ремонтом и строительством дорог, жалуются на ямы и выбоины.

«По-прежнему много обращений, особенно из Уфы, по поводу пыли на дорогах. Погода сухая, поднимается пыль», – сообщила Прочаковская.

На втором месте – вопросы в сфере благоустройства (970, 180 за неделю). Здесь в основном обращаются по поводу уборки территорий и просят благоустроить те или иные общественные пространства.

И замыкает тройку наиболее «фонящих» тем сфера ЖКХ (581, -15 за неделю).