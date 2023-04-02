Солнечная погода в Уфе сменится дождям и похолоданием

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина следующей недели будет в Уфе относительно солнечной и теплой, во второй придут осадки и вернется минусовая температура.

Понедельник, 3 апреля: до +16°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +2°, без осадков.

Вторник, 4 апреля: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +1°, без осадков.

Среда, 5 апреля: до +15°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – +3°, без осадков.

Четверг, 6 апреля: до +11°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – -1°, временами дождь со снегом.

Пятница, 7 апреля: до +7°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – -3°, без осадков.