Солнечная погода в Уфе сменится дождям и похолоданием

Второй месяц весны пока что радует уфимцев почти по-летнему теплой погодой, но продлится это недолго. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, первая половина следующей недели будет в Уфе относительно солнечной и теплой, во второй придут осадки и вернется минусовая температура.
Понедельник, 3 апреля: до +16°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +2°, без осадков.
Вторник, 4 апреля: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +1°, без осадков.
Среда, 5 апреля: до +15°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – +3°, без осадков.
Четверг, 6 апреля: до +11°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – -1°, временами дождь со снегом.
Пятница, 7 апреля: до +7°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – -3°, без осадков.
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