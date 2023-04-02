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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с третьего по девятое апреля 2023 года.

3 апреля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Олимпийская – 3, 4, 6.

Мелеузовская – 5.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:

Октябрьской Революции – 62 к1, 63, 65/1, 65/2, 65а, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 69, 70, 70/1, 71, 71/1, 72, 72/2, 72/3, 73, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 77/1, 78.

Первомайская площадь – 3, 3а, 3б, 3в, 5, 9а, 11.

3-4 апреля

Ленинский и Кировский районы, холодная и горячая вода, с 12.00 3 апреля до 11.00 4 апреля:

Коммунистическая – 29, 30, 31, 52а, 54, 54а, 65.

Советская – 17, 17/1, 17/19, 21, 30, 32.

Крупской – 4.

Аксакова – 42, 54, 59, 60, 60а, 60б, 62, 71.

Гоголя – 47, 53/1, 58, 62.

Октябрьской Революции – 3, 3а.

Ленина – 28.

Гоголя – 47, 58, 62.

Карла Маркса – 37.

Цюрупы – 30.

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