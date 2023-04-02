В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с третьего по девятое апреля 2023 года.
3 апреля
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Олимпийская – 3, 4, 6.
Мелеузовская – 5.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:
Октябрьской Революции – 62 к1, 63, 65/1, 65/2, 65а, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 69, 70, 70/1, 71, 71/1, 72, 72/2, 72/3, 73, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 77/1, 78.
Первомайская площадь – 3, 3а, 3б, 3в, 5, 9а, 11.
3-4 апреля
Ленинский и Кировский районы, холодная и горячая вода, с 12.00 3 апреля до 11.00 4 апреля:
Коммунистическая – 29, 30, 31, 52а, 54, 54а, 65.
Советская – 17, 17/1, 17/19, 21, 30, 32.
Крупской – 4.
Аксакова – 42, 54, 59, 60, 60а, 60б, 62, 71.
Гоголя – 47, 53/1, 58, 62.
Октябрьской Революции – 3, 3а.
Ленина – 28.
Гоголя – 47, 58, 62.
Карла Маркса – 37.
Цюрупы – 30.
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