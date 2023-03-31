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ГИБДД проводит усиленные рейды на дорогах Башкортостана

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Сегодня, 31 марта, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверки стартовали сегодня и продлятся до конца выходных, будет задействован почти весь личный состав Госавтоинспекции. Основная цель – предупреждение ДТП с тяжкими последствиями, особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД.

На всей территории республики проверяющие будут стоять на въездах и выездах из городов и райцентров.

Также завтра в Уфе продут дополнительные рейды первого апреля: ГИБДД особенно интересуют нетрезвые водители и те, кто не по правилам перевозит детей.

За последние сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1400 нарушений ПДД, задержано 30 нетрезвых водителей, из них шестеро сели за руль в нетрезвом виде повторно.

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