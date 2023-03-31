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Башкортостан вошел в топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов

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Глава республики Радий Хабиров опубликовал в соцсетях интегральный рейтинг экономической адаптивности российских регионов в 2022, подготовленный специалистами издания «Незыгарь».

vk.com/agnazarov

Рейтинг был составлен на основе данных Росстата путем сравнения количественных и качественных показателей:

– индекс промышленного производства;

– индекс производства по видам экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство);

– ввод в эксплуатацию зданий;

– а также оценка субъектов с точки зрения способности к эффективному управлению в новых социально-экономических и политических условия, а также анализ международной активности субъектов.

«Лидерами рейтинга стали: Ростовская область, Москва, Башкортостан, Татарстан и Чечня, что подчеркивает устойчивость экономических систем, созданных в этих субъектах, их большой потенциал и эффективность системы управления социально-экономическими процессами.

Одна из лидирующих позиций Башкортостана связана с эффективными мерами поддержки бизнеса и производственного сектора экономики, сохранением потенциала крупной промышленности, в том числе авиационной, развитой системой помощи мобилизованным и членам из семей», – говорится в итогах исследования.

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