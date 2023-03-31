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Памятник Салавату Юлаеву в Уфе решили демонтировать

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10-метровый памятник Салавату Юлаеву, считающийся символом Уфы, уже давно нуждается в реконструкции: значительная его часть поражена коррозией, постамент просел, необходимо укрепление кургана.

Фото: Landy Flash

По состоянию на конец 2022 года власти еще не определились с тем, как именно будет реставрироваться памятник, будут ли его снимать с постамента.

Заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях сообщил о проведении 30 марта совещания по вопросу реконструкции памятника: было принято решение том, что работы проведут в специализированном цеху.

В настоящее время проектировщиками ведутся расчеты затрат на демонтаж и перемещение скульптуры. Следующий этап – прохождение экспертизы.

Памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году, с 1974 года признан объектом культурного наследия федерального значения и поставлен под государственную охрану.

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