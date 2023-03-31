Памятник Салавату Юлаеву в Уфе решили демонтировать

10-метровый памятник Салавату Юлаеву, считающийся символом Уфы, уже давно нуждается в реконструкции: значительная его часть поражена коррозией, постамент просел, необходимо укрепление кургана.
Фото: Landy Flash
По состоянию на конец 2022 года власти еще не определились с тем, как именно будет реставрироваться памятник, будут ли его снимать с постамента.
Заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях сообщил о проведении 30 марта совещания по вопросу реконструкции памятника: было принято решение том, что работы проведут в специализированном цеху.
В настоящее время проектировщиками ведутся расчеты затрат на демонтаж и перемещение скульптуры. Следующий этап – прохождение экспертизы.
Памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году, с 1974 года признан объектом культурного наследия федерального значения и поставлен под государственную охрану.
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