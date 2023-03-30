МЧС Башкортостана предупреждает о сильном ветре

«31.03.2023 местами по Республике Башкортостан ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, гололедица.

Если порывы ветра застали вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 22 м/с относится к категории «шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может срывать элементы зданий, находиться на улице может быть опасно.