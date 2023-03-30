18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия Уфы перенесла дату закрытия улицы Колгуевской

Поделиться:

Первоначально планировалось, что участок улицы Колгуевской от Пугачева до Бакинской из-за строительства водовода перекроют на период с 15 апреля по 31 августа.

ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев решил сдвинуть сроки перекрытия, чтобы школьники могли спокойно закончить учебный год и не стоять в пробках.

Дорогу закроют 22 мая и откроют 14 июля, затем снова перекроют с 15 июля по 31 августа, специалисты ООО «Нефтегазстрой» при этом будут работать на объекте круглосуточно, потому что только так возможно сокращение сроков в стесненных условиях.

Во время выполнения каждого из них будут организованы разные временные проезды для местных жителей и расположенных здесь организаций.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: