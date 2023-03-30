Мэрия Уфы перенесла дату закрытия улицы Колгуевской

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев решил сдвинуть сроки перекрытия, чтобы школьники могли спокойно закончить учебный год и не стоять в пробках.

Дорогу закроют 22 мая и откроют 14 июля, затем снова перекроют с 15 июля по 31 августа, специалисты ООО «Нефтегазстрой» при этом будут работать на объекте круглосуточно, потому что только так возможно сокращение сроков в стесненных условиях.

Во время выполнения каждого из них будут организованы разные временные проезды для местных жителей и расположенных здесь организаций.