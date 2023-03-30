Жители Башкортостана теперь могут оформить в собственность землю под своим домом

Поправками устанавливается, что жители смогут бесплатно приватизировать землю, на которой расположен их дом, если он был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности. Сделать это можно будет до 31 марта 2031 года.

Для оформления земли в собственность придется приложить к заявлению документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года или возведение дома до этой даты.

Также можно подать документ, разрешающий строительство или ввод в эксплуатацию здания.

Такое имущество будет облагаться налогами, но если участок изымут для строительства, например, дороги или улицы, то собственники получат компенсацию не только за жилье, но и за землю.