Жители Башкортостана теперь могут оформить в собственность землю под своим домом

Госсобрание республики приняло поправки в закон о регулировании земельных отношений, которые ранее одобрил комитет по природопользованию.
Поправками устанавливается, что жители смогут бесплатно приватизировать землю, на которой расположен их дом, если он был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности. Сделать это можно будет до 31 марта 2031 года.
Для оформления земли в собственность придется приложить к заявлению документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года или возведение дома до этой даты.
Также можно подать документ, разрешающий строительство или ввод в эксплуатацию здания.
Такое имущество будет облагаться налогами, но если участок изымут для строительства, например, дороги или улицы, то собственники получат компенсацию не только за жилье, но и за землю.
Комментарии (0)