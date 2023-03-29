Радий Хабиров: «На нас обрушилось беспрецедентное санкционное давление, но Башкортостан стойко держал удар»

«Наша экономика окрепла, мы достигли хороших результатов по многим показателям – индекс промышленного производства и инвестиции, ситуация на рынке труда, объемы жилищного строительства и многое другое.

Мы продолжаем строить и ремонтировать социальные объекты, реализовываем проекты в самых разных областях – чтобы жизнь людей в республике была максимально комфортной», – написал Радий Хабиров.

Ранее глава республики, говоря об инвестиционном и экономическом потенциале Башкортостана, сообщил о том, что объем инвестиций в экономику по итогам 2022 года вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей. Темпы роста превышают среднероссийские.

Положительную динамику по инвестициям республика удерживает с 2019 года. За последние четыре года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе.