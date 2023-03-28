В Башкортостане начался ремонт в 74 школах

На сегодняшний день ремонт уже начался в 74 зданиях школ республики из 77, запланированных на 2023 год. В прошлом году привели в порядок 63 здания, в том числе отремонтировали и оснастили оборудованием столовые и пищеблоки в 59 школах.

Увеличился объем федерального финансирования: если в 2022 году на эти цели поступило 2,94 млрд рублей, то в этом – уже 3,6 млрд рублей. Еще 640 млн рублей выделят из бюджета республики.

По каждой школе, которая вошла в план капитального ремонта на этот год, составлен план-график.

«На время ремонта детей переводим в другие школы. Там, где такой возможности нет, процесс обучения организовываем в других подходящих помещениях – детсадах, колледжах, домах культуры. Часть школьников будет учиться дистанционно.

Понимаю, что не всегда это удобно, но прошу ребят, их родителей и учителей потерпеть временные трудности. В рабочих поездках по республике я часто прошу показать мне школы, которые отремонтировали по президентской программе – и результат всегда отличный. Устаревшие морально и физически школы преображаются до неузнаваемости», – написал Радий Хабиров.